الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل 3 ملايين قرص أدوية مجهولة للمعمل الكيميائي بالقاهرة

أدوية مجهولة للمعمل
أدوية مجهولة للمعمل الكيميائي

أمرت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينات من 3 ملايين قرص ادوية مجهولة، و315 أمبول خاص بعلاج أمراض القلب والسكر مجهولة المصدر، ضبطت بحوزة مدير مسؤول داخل مستشفى بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

 وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة ، قد تمكنوا من ضبط (3 ملايين قرص، 315 أمبول أدوية خاصة بعلاج "القلب – الضغط – السكر – المسكنات – الفيتامينات") بدون مستندات "مجهولة المصدر" مهربة جمركيا، 220 قرص أدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة الجهات المعنية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة)،  وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لمستشفى "بدون ترخيص"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المعمل الكيماوي النيابة العامة مستشفى بالقاهرة

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وائل لطفي

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