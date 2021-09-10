«إطلاق نار» يغلق قاعدة «الطائرة الرئاسية» في أمريكا

أغلقت قاعدة جوية في ولاية أوهايو الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، بعد تقارير عن إطلاق نار داخل القاعدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن قاعدة رايت باترسون التابعة للقوات الجوية الأمريكية تعرضت للإغلاق، بعد تقارير عن إطلاق نار في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية بالقاعدة.

وأوضحت أن خدمة الطوارئ بالقاعدة تلقت تقارير عن إطلاق نار في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة "A" بالقاعدة، وتقوم قوات الأمن بمسح المبنى.

وعلى صعيد آخر، فتحت القوات الجوية الأمريكية تحقيقا داخليا، عقب تسلل رجل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية رسمية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن سلاح الجو الأمريكي في بيان، بأن رجلا بالغا تسلل أمس الأول إلى القاعدة التي تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة لواشنطن، وحيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية بما فيها الطائرة الرئاسية "إير فورس وان".

وأضاف البيان أن الرجل لم يكن مسلحا وصعد بشكل غير قانوني على متن طائرة من طراز سي 40، وهي النسخة العسكرية من طائرات بوينغ 737 قبل اعتقاله.

يذكر أن طائرات سي 40 المتمركزة في قاعدة أندروز تستخدم من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية أو كبار مسؤولي الكونجرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

ولم يوضح البيان كيف تمكن الرجل من اختراق الأمن ودخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها داخل الطائرة.

من جهته، أعلن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن التحقيق في الحادثة سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.