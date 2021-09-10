الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا

الدكتور بدر عبد
الدكتور بدر عبد العاطي

عُقدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير الدكتور بدر عبد العاطي من الجانب المصري، ومدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن المشاورات التي عقدت بمقر الوزارة، تركزت على العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.

مصر إيطاليا الخارجية المصرية

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