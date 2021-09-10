كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات حركة السيارات لتوسعة الطريق الدائري

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري، وذلك في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج وتستمر لمدة شهر كامل، لمنع زحام المركبات، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين انتهاء مدة الأعمال.

- تفاصيل التحويلات المرورية

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي :-

ـ القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي، ثم يساراً أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج.

ـ القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيساراً أسفل الطريق الدائرى خلف محطة مترو أنفاق المرج، وتستمر لمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.