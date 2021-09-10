الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنطلق نهاية 2021.. حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لـ3 سنوات

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والاثار بروسيا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم، وأن المقاصد السياحية المصرية جاهزة لاستقبال جميع السائحين من كل دول العالم، موضحاً أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات في نهاية العام الجاري، بعد أن تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التي سيتم على أساسها إطلاق هذه الحملة، جاء ذلك على هامش زيارته الحالية إلى روسيا ولقائه بمنظمي الرحلات الروسية .

و تحدث  وزير السياحة والآثار، عن الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع كبرى شركات و منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقاصد السياحية المصري، والتي آخرها مد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022. 

- مصر تعمل على استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأماكن السياحية

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، وذلك في إطار العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يعمل علي دمج السياحة الثقافية، بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل حتى يتمكن السائح من الاستمتاع بالسياحة الشاطئية، ومشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، بدأ  لقاءاته الرسمية، بلقاء السيدة  آ نا بوبوفا Anna Popova رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان (الروسبوتريبنادزور)، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعودة حركة السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية وبحث سبل دفع المزيد منها، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا والوفد المرافق لهما.

وزير السياحة والآثار شرم الشيخ والغردقة المحافظات السياحية الرحلات السياحية الحركة السياحية السياحة الشاطئية للترويج السياحي لمصر

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