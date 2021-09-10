رياض الريس تطرح «الألغاز الكبرى فى اليهودية» للمفكر العراقى فاضل الربيعى

صدر حديثاً عن دار رياض الريس للنشر والتوزيع، أحدث مؤلفات الباحث المفكر العراقي، فاضل الربيعي، تحت عنوان :"الألغاز الكبري في اليهودية"، وبعنوان ثانوي:إسرائيل المتخيلة..مساهمة في تصحيح التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة.

في هذا الكتاب، وهو الثاني من المجلد الثاني، يثير المؤرخ العراقي فاضل الربيعي من جديد مسألة الألغاز الكبرى في التوراة اليهودية (وليس توراة بني إسرائيل)، أي ما يعرف اليوم بـ (التناخ/ توراة الأنبياء والكتبة)، ليفكك الألغاز التي حيّرت المؤرخين. مثلاً، من هو سبط بن يامن أصغر أسباط بني إسرائيل؟ ولماذا قاموا بذبحه، وتحطيم كل أساس لوجوده كجماعة منظمة؟ من هو شمشون الجبار الذي هدم الهيكل، وأي هيكل، وما علاقة الصراع بين شمشون ودليلة بالصراع الذي جرى في اليمن حول التقويم الشمسي والقمري؟ ومن هو يفتاح الجلعدي الذي رمى ابنته من أعلى الجبل نذراً للآلهة، وهل يمكن تخيل أن اليهود كانوا يمارسون عادة وأد البنات، وأن المسلمين المتأخرين استعانوا بالقصة التوراتية للبرهنة على أن الوأد كان تقليداً دينياً عرفه العرب القدماء؟ من هي دليلة في التوراة، وما علاقتها بالتقويم القمري، ومن هم قضاة بني إسرائيل، ومتى ظهروا؟ الكثير من الألغاز يضعها الربيعي تحت مبضع الجرّاح ليعيد بناء الرواية التاريخية.

وكانت دار رياض الريس قد أصدرت لــ"فاضل الربيعي" العام الماضي ضمن مشروعه لتفكيك الأساطير الإسرائيلية، كتابا آخر تحت عنوان "إبراهيم وسارة.. الهجرة الوهمية إلى فلسطين" .

يشار إلى أن المفكر والباحث العراقي "فاضل الربيعي" من مواليد بغداد عام 1952، تخصص في المثيولوجيا ــ علم الأساطير ــ ودراسات الكتاب المقدس واللغة العبرية.

حصل فاضل الربيعي علي جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. حيث فاز مؤلفه "أبطال بلا تاريخ .. المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية" بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي كأفضل كتاب في الدراسات الانثروبولوجية ــ الإنسانية والمستقبلية، القاهرة 2006.

كما حصل علي درع الرواد والمبدعين العرب "مهرجان وملتقي الرواد والمبدعين العرب ــ من مؤسسات الجامعة العربية" 2008.

ونشر عددا من المؤلفات في القصة والرواية والأدب والتاريخ الاجتماعي والسياسي العراقي والعربي والأنثروبولوجيا من بينها: الشيطان والعرش "رحلة النبي سليمان إلي اليمن" بيروت شركة رياض الريس 1996، آرام ذات العماد: البحث عن الجنة ــ بيروت الريس للنشر 1999، كبش المحرقة: نموذج مجتمع القوميين العرب "طبعتان": الريس للنشر 2000، دار الفرقد ــ دمشق 2006.

بالإضافة إلى "شقيقات قريش" .. الأنساب والطعام في الموروث العربي ــ "يوسف والبئر"...أسطورة الوقوع في غرام الضيف ــ "أبطال بلا تاريخ".. المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية ــ "قصة حب في أورشليم .. غرام النبي سليمان بالإلهة العربية سلمي" ــ الجماهيريات العنيفة ونهاية الدولة الكاريزمية ــ الخوذة والعمامة: موقف المرجعيات الدينية من الاحتلال الأمريكي للعراق. ــ ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونيات ــ فلسطين المتخيلة: أرض التوراة في اليمن القديم "مجلدان في خمسة كتب"، "الأسطورة والسياسة" بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي البيعو.

وأيضًا "العسل والدم: من عنف الدولة إلي دولة العنف ــ من مجتمع القهوة إلي مجتمع الشاي: دولة الكانتون القبلي ــ المسيح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي ــ الفارسي. حقيقة السبي البابلي ــ غزال الكعبة الذهبي ــ المراثي الضائعة: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين ــ المناحة العظيمة: جذور ثقافة البكاء في الجاهلية ــ أساف ونائلة: أسطورة الحب الأبدي في الجاهلية ــ في ثياب الأعرابي: الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا العربية".