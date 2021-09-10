الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تخفف قيود كورونا لدخول البلاد

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أن الدخول إلى البلاد مفتوح لجميع الجنسيات من جميع الدول وبدون شرط التلقيح.

 

وذكرت الخطوط الجزائرية حسب صحيفة "النهار" أنه يمكن لجميع الجنسيات من كافة أنحاء العالم الدخول إلى الجزائر وبدون شروط التلقيح ضد فيروس كورونا.


كما نشرت الخطوط الجوية الجزائرية تذكيرا للمسافرين الذين يريدون القدوم بالإجراءات الضرورية قبل دخول الجزائر ومنها فحص PCR سلبي لا يتجاوز 36 ساعة قبل موعد السفر.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الخميس، تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بتراجع 4 حالات عن يوم أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 199 ألفا و275.


وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 21 حالة وفاة بانخفاض 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى .5519 كما أشارت إلى تعافي 275 حالة جديدة وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 136 ألفا و29.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الجزائر تخفف قيود كورونا لدخول البلاد

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