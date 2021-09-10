إصابة 4 أشخاص بسبب جنوح مركب عائم بالمنصورة

استقبلت مستشفى طوارئ المنصورة ٤ حالات إصابة عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد نتيجة التدافع أثناء الخروج من المركب النيلي بالمنصورة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ ما يزيد عن ١٠٠ شخص كانوا مستقلين المركب لمدة ساعة تقريبا.



وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نائبه بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي مال بمياه نيل المنصورة وقد أمر "مختار" بتشكيل لجنة فنية على مستوي عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الإشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد المحافظ أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا على سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.



وكانت مركب عائم قد جنحت في نهر النيل فرع دمياط أمام جامعة المنصورة يدعى «STASIA" بكل من فيه من المواطنين الليلة، أثناء عقد قران وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين والذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إلي مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين جنوح المركب على أحد جنبيها داخل النيل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.