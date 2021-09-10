الهند وأمريكا تتباحثان بشأن الشراكة بالطاقة النظيفة المتجددة

أعلنت وزارة البترول الهندية أن وزير البترول والغاز الطبيعى الهندى " هارديب سينج بورى " شارك اليوم فى رئاسة اجتماع وزارى إفتراضى مع وزيرة الطاقة الأمريكية " جينفير جرانهولم " لبحث مسألة البدء فى تنفيذ الشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة النظيفة المتجددة .



وأوضحت الوزارة فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن أن اطلاق هذه الشراكة يأتى فى إطار الأجندة الهندية الأمريكية للشراكة فى مجال المناخ والطاقة النظيفة بحلول عام 2030 التى كان قد أعلنها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى والرئيس الأمريكى جو بايدن خلال قمة المناخ فى شهر أبريل الماضى.



وجاء فى البيان " أن الوزير بورى و نظيرته الأمريكية جرانهولم استعرضا التقدم و ما تم تحقيقه من انجازات ومجالات التعاون الجديدة التى يتعين إعطاؤها الأولوية " .



وأضاف البيان: "Hن وزير البترول والغاز الطبيعى الهندى أكد أن الشراكة فى مجال الطاقة النظيفة المتجددة ستؤدى إلى تكثيف جهود الجانبين للاستفادة من التكامل القائم بين الهند والولايات المتحدة ".



وتابع البيان: "أنه تم الإعلان عن تشكيل قوة مهام هندية أمريكية جديدة بشأن الوقود الحيوى للتعاون فى هذا القطاع ".



ولفت البيان إلى أن وزيرة الطاقة الأمريكية أشادت بما أعلنته الهند عن اعتزامها توليد 450 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، وأنها عرضت التعاون بصورة وثيقة من أجل مساعدة الهند على تحقيق هذا الهدف.



وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع نطاق التعاون لدعم شبكة الكهرباء فى الهند ، وانه تم تشكيل لجان مشتركة للتباحث بشأن إدارة بيانات الطاقة وتكنولوجيا خفض الكربون ، وأنه تم أيضا استعراض ما تم احرازه من تقدم فى التعاون الهندى الأمريكى لاستخدام الطاقة النووية فى المجال المدنى.