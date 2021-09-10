الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خسائر إنتاج النفط البحرى الأمريكى تمتد فى أنحاء العالم

النفط
النفط

تصاعد فاقد أسبوعين من إنتاج النفط البحري في الولايات المتحدة، في ظل إلغاء عقود، إذ تؤثر التعطلات المستمرة لفترة طويلة بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا في أنحاء العالم.


وبحسب بيانات حكومية، ما زال ثلاثة أرباع إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي متوقفا، في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح. 

 

وتسببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة برية وخطوط أنابيب في منع بعض إنتاج النفط من الوصول للبر، مما دعم أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي.


وقال نيشانت بوشان محلل أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي للاستشارات إن استئناف التشغيل "ما زال يبعد أكثر من أسبوع على الأقل".


وأعلنت رويال داتش شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، حالة القوة القاهرة في تسليمات النفط إلى آسيا بسبب الأضرار التي تسبب بها الإعصار أيدا. وقالت إن 80 بالمئة من إنتاجها في الخليج يظل متوقفا.


وفقدت السوق ما يزيد عن 20 مليون برميل من إنتاج الخليج الأمريكي. ووفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، فإن نحو 1.39 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وأكثر من 1.72 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي متوقف الخميس.


وما زال إجمالي 71 منصة من 288 جرى إخلاؤها قبل الإعصار الذي ضرب المنطقة في أغسطس خالية.


ويستمر تقييم الأضرار في المنشأة البحرية وست دلتا-143 التابعة لشل، والتي تعمل كمحطة نقل لكل الإنتاج من ممر مارس إلى مرافئ الخام على اليابسة. والمركز مربوط بالبر عبر أنابيب ضخمة.


وقال كولين وايت المحلل لدى ريستاد "خط الأنابيب يجب أن يظل سليما، لكن الآن فإن كميات نفط أقل تتدفق عبره".


وعدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نزولا توقعات إنتاج النفط الأمريكي بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا في 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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