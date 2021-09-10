الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير مالية المكسيك: خطة سداد ديون البلاد ستستغرق بعض الوقت

المكسيك
المكسيك

قال وزير المالية المكسيكي، روجيليو راميريز دي لا أو، إن خطة المكسيك لسحب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لسداد الدين العام ستستغرق بعض الوقت قبل إمكانية تنفيذ ذلك.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راميريز قال في مقابلة عبر الهاتف، إن ذلك "ليس على وشك الحدوث.. إنه أمر يتطلب العمل عليه بتفاصيل أكبر بكثير مما يمكننا القول إننا قمنا به حتى الآن".


وفي أول مقابلة للوزير منذ التصديق على توليه حقيبة وزارة المالية من قبل الكونجرس الشهر الماضي، قال راميريز إن وزارته لم تتقدم بأي طلب رسمي للبنك المركزي من أجل هذه الأموال، ولم تستهدف بعد إصدار ديون للسداد.


وقال الوزير إن الحكومة تخوض مشاورات غير رسمية مع بانكسيكو (البنك المركزي)، بعد أن خلصت إلى أن التخلي عن ضخ أموال من صندوق النقد كاحتياطيات دولية من المرجح ألا يكون الاستغلال الأمثل للسيولة النقدية الإضافية.


وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعهد قبل أسابيع بسداد الديون مع أحدث إصدار لما يطلق عليه بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهي حقوق مخصصة للدول الأعضاء استنادا لحصتها في الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.


كان الصندوق وافق مطلع أغسطس الماضي على أكبر عملية لضخ الموارد في تاريخه، بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، بهدف مساعدة الدول على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

البنك الدولى: الاستثمار فى التكنولوجيا جعل مصر تنجح فى عبور أزمة كورونا

تقديرا لهم.. فرنسا تمنح جنسيتها لـ12 ألفا من مكافحى كورونا

ما حكم من نسى قراءة القرآن عقب سورة الفاتحة فى الصلاة؟.. «الإفتاء» تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»