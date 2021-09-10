الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا توافق على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لفئات محددة من السكان

كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا

قالت وكالة الأدوية الإيطالية، إنها أقرت استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 للفئات الأكثر عرضة للخطر من السكان.


ووافقت الوكالة على جرعة معززة للأشخاص الذين يرجح حصولهم على حماية أقل من عملية التطعيم التقليدية بجرعتين من اللقاح مثل أصحاب المناعة الضعيفة والذين يزيد عمرهم عن 80 عاما والمقيمين في دور رعاية المسنين.


كما وافقت الوكالة على منح الجرعة للعاملين في المجال الصحي والذين يكونون باستمرار عرضة للعدوى.


وطبقا لتوصية من وكالة الأدوية الإيطالية فإن الجرعة الثالثة ينبغي أن تعطى بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية لكل الفئات ماعدا الأشخاص ضعيفي المناعة والذي يتعين أن يحصلوا عليها بعد 28 يوما.


وسيتم إرسال موافقة الوكالة إلى وزارة الصحة التي من المؤكد أن توقع عليها في الأيام المقبلة.

 

وكانت قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 59 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا الخميس، انخفاضًا من 69 في اليوم السابق و5522 إصابة جديدة انخفاضًا من 5923.
 

وسجلت إيطاليا 129766 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم. وسجلت كذلك حوالي 4.59 مليون إصابة حتى اليوم.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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