الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ألمانيا: نسبة مرضى كورونا الأصغر سنا تفوق نسبة الأكبر داخل الرعاية

كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا

 أظهر التقرير الأسبوعي لمعهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء الخميس انعكاس عدم كفاية معدلات التطعيم ضد كورونا بين الأشخاص الأصغر سنا في نسبة مرضى كورونا من هذه الشريحة العمرية داخل وحدات الرعاية المركزة.


وكتب المعهد في تقريره أن عدد مرضى كورونا في الشريحة العمرية بين (18 و59 عاما) بالرعاية المركزة في الفترة بين منتصفأغسطس الماضي حتى مطلع سبتمبر الجاري كان أعلى من عدد المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما من نزلاء هذه الأقسام.


وأوضح المعهد أن هذا التطور يمكن أن يكون سببه عدم ارتفاع معدلات التطعيم ضد كورونا بشكل كاف في الشريحة العمرية بين 18 و59 عاما.


وعادت أعداد مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية المركزة إلى الزيادة مرة أخرى بوجه عام حيث وصلت إلى 1400 مريض في الأسبوع المشار إليه بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.


وكانت أعداد مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية المركزة سجلت أعلى مستوياتها في فترة عيد الميلاد الماضي بـ 5760 مريضا.


وأشارت بيانات المعهد إلى أن أغلب مرضى كوفيد19- الذين يدخلون المستشفى بوجه عام، تتراوح أعمارهم بين 35 و59 عاما، غير أن المعهد ذكر أن خطر الوفاة بسبب الإصابة بالمرض لا يزال عند أعلى مستوياته بين المتقدمين في العمر.


وتابع المعهد بالقول إن نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وصلت حتى الأربعاء إلى نحو 83%، فيما وصلت هذه النسبة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما إلى نحو 67%، ووصلت هذه النسبة بين الشريحة العمرية الأصغر (12 حتى 17 عاما) إلى نحو 24%.


ويرجع التفاوت في هذه النسب إلى أن الأشخاص الأكبر سنا كانوا أول من تم السماح لهم بأخذ التطعيم كما أن التوصية بإعطاء التطعيمات لكل الأطفال والمراهقين اعتبارا من سن 12 عاما لم تصدر قبل منتصف أغسطس الماضي. وذكر المعهد أن معدل التطعيم لكل الشرائح العمرية بوجه عام ارتفع بشكل طفيف إلى 62% مقابل 61% قبل أسبوع.

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وائل لطفي

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