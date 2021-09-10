اليابان تمدّد حالة الطوارئ بسبب كورونا

مددت الحكومة اليابانية، الليلة حالة الطوارئ المفروضة في 19 محافظة، من بينها العاصمة طوكيو بسبب فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) حتى نهاية الشهر الجاري.



ويأتي القرار قبل حلول الموعد النهائي لفرض حالة الطوارئ المحدد في 12 سبتمبر الجاري لـ21 محافظة، ولإجراءات شبه حالة الطوارئ في 12 محافظة أخرى.



ومن بين المحافظات المفروضة فيها حالة الطوارئ سيتم إخضاع محافظتي ميياغي وأوكاياما لحالة "شبه طوارئ"، وسيتم الإبقاء على إجراءات شبه حالة الطوارئ في ست محافظات حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري، بينما سترفع عن محافظات توياما وياماناشي وإيهيميه وكوتشي وساغا وناغاساكي.

وتعمل الحكومة اليابانية على رسم خارطة طريق لتخفيف قيود كورونا عندما يتلقى معظم سكان البلاد اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".



وفي إطار خطوات اليابان لتخفيف القيود، قال نيشيمورا إن الحكومة ستراجع إجراءات مكافحة كورونا للمسافرين الدوليين، إذ تخطط الحكومة لتقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين يدخلون اليابان من 14 إلى 10 أيام.



ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قرارًا رسميًا بشأن تمديد طوارئ كورونا خلال اجتماع لفريق العمل في وقت لاحق من اليوم الخميس قبل عقد أول مؤتمر صحفي منذ إعلان استقالته فجأة الأسبوع الماضي وسط انتقادات متزايدة بشأن مكافحة حكومته لفيروس كورونا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.