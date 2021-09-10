إجراءات عاجلة من الحكومة اللبنانية للأسر الأشد احتياجاً

اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، التزام لبنان بالقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، مطالباً المجتمع الدولي بالمساعدة لحل أزمة النازحين، في وقت لا يزال التأليف الحكومي عالقاً عند نقطة تسمية وزير هناك وآخر من هناك وسط سقوط المهل المتوقعة بتشكيل الحكومة.

وجدد عون، خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيان، التزام لبنان بالقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، معتبراً أن ما يحصل من حين لآخر على الحدود الجنوبية يبقى محصوراً في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ عام 2006.

في غضون ذلك، أطلق وزير الشئون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة البطاقة التمويلية، في مؤتمر صحفي؛ حيث أعلن مشرفية أن بطاقات الدعم النقدي ستكون مؤقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات للبطاقة التمويلية تبدأ في 15 الجاري، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر قانون هذه البطاقة وبذلك تفتح اعتمادات للدعم من قبل مصرف لبنان بمبلغ 556 مليون دولار سنوياً لبطاقات إلكترونية للدعم، موضحاً أنه سيتم دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية.

من ناحيته قال الوزير نعمة إن كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية، وقال: «سنُبلّغ رب الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسنقوم بزيارات منزلية للتأكد من بعض المعلومات». وأضاف: «سنعطي 25 دولاراً لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولاراً».

إلى ذلك، تجددت الاحتجاجات في مناطق مختلفة، وعمد عدد من السائقين إلى قطع الأتوستراد الشرقي في مدينة صيدا قرب جامع الحريري بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم توفر مادة البنزين.

وأقدم عدد من المحتجين، على إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد جونية شرقي بيروت بركن سياراتهم وسط الأوتوستراد قبالة محطة الصقر للمحروقات، احتجاجاً على عدم تعبئة سياراتهم بمادة البنزين.