وزير الأوقاف ونظيره السودانى يشيدان بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين

اجتمع مساء أمس الخميس، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة، بوفد الأئمة والواعظات السودانيين قبل مغادرتهم إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وعددهم (16) إماما وواعظة؛ للمشاركة في الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين.

وخلال اللقاء أشار وزير الأوقاف السوداني إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع نظيرتها المصرية، خاصة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة في ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، داعيا الأئمة والدعاة والواعظات إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بنفسه خطوة بخطوة استقبال الأئمة والواعظات بمطار القاهرة، حيث كلّف وفدًا رفيع المستوى وعلى رأسه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة باستقبال الوفد بمطار القاهرة، للترحيب بضيوف مصر الكرام من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق التي تربطنا بها أواصر التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتي الشئون الدينية والأوقاف بالبلدين في مختلف المجالات.

ووصل إلى أكاديمية الأوقاف الدولية مساء الخميس، وفد من أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة للمشاركة في الدورة التدريبية المشتركة الثانية بين الأئمة والواعظات المصريين والسودانيين بالبلدين، ويتكون الوفد السوداني من ثمانية أئمة وثماني واعظات على النحو التالي:



الشيخ/ إبراهيم ميرغني - رئيس القافلة.

الشيخ/ بلال ضو البيت آدم - منسق القافلة.

الشيخ/ وليد حسين محمود أحمد نور.

الشيخ/ أحمد النور محمد عبد القادر.

الشيخ/ خالد عبد الله المهدي.

الشيخ/ عبد العظيم أحمد مستور.

الشيخ/ حمد حامد حمدت الله.

الشيخ/ محمد حوى النبي.

الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبد القادر - مشرفة إدارية.

الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر

الواعظة نور عبدالرحيم كمبال

الواعظة/ جليلة خميس كوكو.

الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.

الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.

الواعظة/ حنان عبد الله إسماعيل.

الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.

الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد.



يشاركهم خلال انعقاد هذه الدورة عشرة أئمة وعشر واعظات من زملائهم بوزارة الأوقاف المصرية.

جدير بالذكر أن الدورة ستركز على قضايا تجديد الخطاب الديني ، وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.