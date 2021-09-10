الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية المغربية: حزب التجمع الوطنى للأحرار يتصدر الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنه بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات، فإن النتائج المؤقتة المتعلقة بتوزيع مقاعد لمجلس النواب حيث تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعد.


وقالت وزارة الداخلية المغربية - فى بيان لها - إن حزب الاصالة والمعاصرة حصل على 86 مقعدا، ثم حزب الاستقلا 81 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، وحصل حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، وحصل حزب التقدم والاشتراكية 21 مقعدا ، ثم حزب الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية 13 مقعدا، أما باقى الأحزاب السياسية الأخرى فحصلت 10 مقاعد.

وأضاف بيان الداخلية المغربية أن توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات تصدره حزب التجمع الوطني للأحرار ب 995 9 مقعدا، وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 210 6 مقاعد، ثم حزب الاستقلال 600 5 مقعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 415 2 مقعدا، وحصل حزب الحركة الشعبية 253 2 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري 1626 مقعدا، وحصل حزب التقدم والاشتراكية 532 1 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية 777 مقعدا.
 

وجاءت نتائج المقاعد الخاصة بمجالس الجهات على النحو التالى، حيث تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 196 مقعدا، وحصل حزب الاستقلال 144 مقعدا، تلاهما حزب الاصالة والمعاصرة 143 مقعدا∙
 

وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحصل الحركة الشعبية على 47 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، وحصل حزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية 18 مقعدا، أما بقى الأحزاب الساسية الأخرى فحققت 23 مقعدا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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