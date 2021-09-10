فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق أمام الشاحنات والأفراد

وافقت وزارة الداخلية الأردنية على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة، وذلك تزامنا مع الإعلان عن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق.



وأعلن السفير العراقي في عمان حيدر العذاري في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء، أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وافق على فتح المنفذ الحدودي البري طريبيل ـ الكرامة أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالسفر برا من وإلى المملكة بسياراتهم الشخصية، دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.



وأعرب السفير العراقي عن تقديره لهذا القرار، موضحا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة الأردنية.



وكان وزير النقل الأردني وجيه عزايزه أعلن بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية الى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الأشقاء في الجانب العراقي، وأن منح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل".



ومن جهة أخري، ذكرت وزارة الصحة الأردنية، أنه تم تسجيل 888 إصابة جديدة و17 وفيات بفيروس كورونا، و787 حالات شفاء .

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 805 آلاف و214 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و518 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 782 ألفا و664 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

