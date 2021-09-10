لافروف ونظيره الإيرانى يبحثان الاتفاق النووى والوضع بأفغانستان

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الوزيرين الروسي والإيراني ناقشا الوضع المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني قبيل جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف البيان: "أن لافروف وعبداللهيان أكدا أن استعادة الاتفاق النووي في شكله الأصلي المتوازن هو الطريق الصحيح الوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية".

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا كذلك الوضع في أفغانستان، وأعربا عن اهتمامها بإرساء الاستقرار في هذا البلد كعامل مهم في ضمان الأمن في الإقليم وخارجه.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لا تعتزم إجراء محادثات في الوقت الحالي مع حكومة حركة طالبان الجديدة في أفغانستان، مشيرًا إلى أن موسكو ستتابع خطوات وتصرفات هذه الحكومة.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن "التهديد المحتمل لروسيا من أفغانستان يتمثل في تهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين"، متابعًا: "يمكن أن يأتي التهديد من أفغانستان، ولقد تحدثنا عن هذا عدة مرات".

وواصل: "ويتمثل هذا التهديد المحتمل في تهريب المخدرات وتسلل الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الروسية"، مشددًا على أن بلاده لا تخطط حاليًا لإجراء أي محادثات مع السلطات الأفغانية.

وأضاف بيسكوف: "نجري عبر سفارتنا في كابول الاتصالات المطلوبة لضمان أمن دبلوماسيينا وبخصوص مسائل فنية أخرى، وليست لدينا خطط لإجراء أي محادثات أخرى حاليًا".

وأشار بيسكوف إلى أن بلاده كمعظم الدول الأخرى ستتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان والخطوات، التي ستتخذها الحكومة الجديدة، ولكنه لم يحدد العوامل التي من شأنها التأثير على الموقف الروسي تجاه حكومة طالبان.