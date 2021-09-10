الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مُسن يشنق نفسه فى ظروف غامضة ببورسعيد

مُسن يشنق نفسه
مُسن يشنق نفسه

أقدم مُسن يدعى حيث ناصر حسن أحمد ويبلغ من العمر 66 عاماً على الانتحار شنقاً،  وإنهاء حياته في ظروف غامضة.


تلقت شرطة النجدة بلاغاً من قاطني مساكن الصفا، بالعثور علي جثة «ن ح أ»، مقيم  بـ العقار رقم 61 الدور الرابع، جثة هامدة نتيجة الانتحار شنقاً.

 

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مشرحة مستشفى الزهور، بعد قيام فريق من النيابة العامة بمناظرة الجثة، ومعاينة موقع الحادث.


وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

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