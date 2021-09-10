مُسن يشنق نفسه فى ظروف غامضة ببورسعيد

أقدم مُسن يدعى حيث ناصر حسن أحمد ويبلغ من العمر 66 عاماً على الانتحار شنقاً، وإنهاء حياته في ظروف غامضة.



تلقت شرطة النجدة بلاغاً من قاطني مساكن الصفا، بالعثور علي جثة «ن ح أ»، مقيم بـ العقار رقم 61 الدور الرابع، جثة هامدة نتيجة الانتحار شنقاً.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مشرحة مستشفى الزهور، بعد قيام فريق من النيابة العامة بمناظرة الجثة، ومعاينة موقع الحادث.



وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.