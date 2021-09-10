الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: من 18 إلى 24 عامًا هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن

كان يعتقد حتى وقت قريب أنه كلما تقدمت في السن كنت أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ولكن أثبتت دراسة جديدة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن، طبقا لدراسة نُشرت على الإنترنت في 2 سبتمبر في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، ذكر نتائجها موقع  لموقع drugs.

وتتبع الأطباء القائمين على هذه الدراسة  بيانات من السجلات الصحية الإلكترونية المرتبطة من 400 مريض في إنجلترا لحساب  التغيرات الطولية في مؤشر كتلة الجسم المعروفة لمدة عشر سنوات 10 سنوات بين 2092.260 فردًا مؤهلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا مع أكثر من 9 ملايين قياس لمؤشر كتلة الجسم بين 1 يناير 1998 و30 يونيو 2016.

 

الشباب أكثر عرضه لزيادة الوزن

وكشفت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا في  مقابل الفئة العمرية الأكبر 65 إلى 74 عامًا أعلى نسبة أرجحية 4.22 وأكبر خطر مطلق 37 مقابل 24 بالمائة للانتقال إلى زيادة الوزن أو السمنة بعد 10 سنوات، بالمقارنة مع الفئة العمرية الأكبر سنًا.

 

أسباب السمنة 

- العادات الغذائية السيئة، مثل الإفراط في الأكل أو النهم.
- قلة التمرين.
- تاريخ عائلي من السمنة والأمراض الطبية مثل مشاكل الغدد الصماء والعصبية.
- الأدوية مثل المنشطات وبعض الأدوية النفسية. 
- أحداث الحياة المجهدة أو التغييرات مثل الانفصال والطلاق، التنقلات، الوفيات، الإساءة.
- مشاكل الأسرة والأقران.
- الاكتئاب أو المشاكل العاطفية الأخرى.

 

ما هي مخاطر ومضاعفات السمنة؟

هناك العديد من المخاطر والمضاعفات المتعلقة بالسمنة مثل: 

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
- ضغط دم مرتفع.
- داء السكري.
- مشاكل في التنفس.
- مشكلة في النوم.
- ألم المفاصل.
- التغيرات الهرمونية.

أمراض السمنة زيادة الوزن أسباب السمنة أعراض السمنة زيادة السمنة لدي الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

3 شواهد تنذر بفشل كيروش مع منتخب مصر

الاتحاد الأوروبى يحذف اليابان و5 دول أخرى من قائمة البلدان الآمنة بشأن كورونا

حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»