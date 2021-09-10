دراسة: من 18 إلى 24 عامًا هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن

كان يعتقد حتى وقت قريب أنه كلما تقدمت في السن كنت أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ولكن أثبتت دراسة جديدة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن، طبقا لدراسة نُشرت على الإنترنت في 2 سبتمبر في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، ذكر نتائجها موقع لموقع drugs.

وتتبع الأطباء القائمين على هذه الدراسة بيانات من السجلات الصحية الإلكترونية المرتبطة من 400 مريض في إنجلترا لحساب التغيرات الطولية في مؤشر كتلة الجسم المعروفة لمدة عشر سنوات 10 سنوات بين 2092.260 فردًا مؤهلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا مع أكثر من 9 ملايين قياس لمؤشر كتلة الجسم بين 1 يناير 1998 و30 يونيو 2016.

الشباب أكثر عرضه لزيادة الوزن

وكشفت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا في مقابل الفئة العمرية الأكبر 65 إلى 74 عامًا أعلى نسبة أرجحية 4.22 وأكبر خطر مطلق 37 مقابل 24 بالمائة للانتقال إلى زيادة الوزن أو السمنة بعد 10 سنوات، بالمقارنة مع الفئة العمرية الأكبر سنًا.

أسباب السمنة

- العادات الغذائية السيئة، مثل الإفراط في الأكل أو النهم.

- قلة التمرين.

- تاريخ عائلي من السمنة والأمراض الطبية مثل مشاكل الغدد الصماء والعصبية.

- الأدوية مثل المنشطات وبعض الأدوية النفسية.

- أحداث الحياة المجهدة أو التغييرات مثل الانفصال والطلاق، التنقلات، الوفيات، الإساءة.

- مشاكل الأسرة والأقران.

- الاكتئاب أو المشاكل العاطفية الأخرى.

ما هي مخاطر ومضاعفات السمنة؟

هناك العديد من المخاطر والمضاعفات المتعلقة بالسمنة مثل:

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

- ضغط دم مرتفع.

- داء السكري.

- مشاكل في التنفس.

- مشكلة في النوم.

- ألم المفاصل.

- التغيرات الهرمونية.