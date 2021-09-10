الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يحذف اليابان و5 دول أخرى من قائمة البلدان الآمنة بشأن كورونا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أضاف الاتحاد الأوروبي اليابان وخمس دول أخرى إلى قائمة الدول غير الآمنة بشأن فيروس كورونا.

 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن هذا القرار يعني أن الزوار أو الأشخاص العائدين من تلك البلدان قد يواجهون ضوابط وإجراءات أكثر صرامة مثل اختبارات فيروس كورونا أو الحجر الصحي.
 


وأضافت الشبكة أن المجلس الأوروبي أعلن اليوم موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على حذف اليابان، ألبانيا، أرمينيا، وأذربيجان، وبروناي، وصربيا من قائمة الدول الآمنة عند التعامل مع فيروس كورونا.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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