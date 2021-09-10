الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية تتوقع انخفاضا حادا فى إمدادات اللقاحات بأفريقيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حذر قادة منظمة الصحة العالمية، من أن نقص اللقاحات في إفريقيا يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر حيث تتوقع التقديرات أن تحصل القارة على جرعات لقاح أقل بنسبة 25 في المائة مما كان متوقعاً جزئياً بسبب الدول الغنية التي تقدم جرعات معززة لمواطنيها.

وانتقد مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي نفايات اللقاح، قائلاً: "تخلصت الولايات المتحدة وحدها منذ مارس الماضي، من ثلاث أضعاف اللقاحات التي تم تسليمها إلى أفريقيا خلال نفس الفترة عبر "كوفاكس".

وقال مويتي: "كل جرعة ثمينة، إذا أعطت الشركات والبلدان الأولوية للعدالة في اللقاحات، فسينتهي هذا الوباء سريعا".

وأضاف مويتي أنه من بين مليار جرعة لقاح وُعدت بها القارة من جانب الدول الغنية، تم تسليم 120 مليون فقط. وفي الوقت نفسه، يتم تطعيم حوالي 3 في المائة من القارة.

وقال مويتي: "من أجل قلب الموازين في نهاية المطاف ضد هذا الوباء، يجب الحد من انتقال العدوى من خلال تدابير الصحة العامة من خلال زيادة كبيرة في إمدادات اللقاحات".

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، دعوته للدول الغنية للتوقف عن تقديم جرعات ثالثة من لقاحات فيروس كورونا في الوقت الذي ينتظر فيه العالم جرعتها الأولى.


وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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