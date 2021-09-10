الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يعلن قواعد جديدة صارمة بشأن تطعيمات كورونا

بايدن
بايدن

 أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قواعد جديدة صارمة بشأن تلقي اللقحات المضادة لفيروس كورونا من قِبل العمال الفيدراليين وكبار أصحاب العمل وموظفي الرعاية الصحية وذلك في محاولة لاحتواء أحدث موجة من المرض.



وحذّر بايدن في خطاب له اليوم من البيت الأبيض، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، من أن "صبرنا ينفذ" من الأمريكيين الذين لا يزالون يرفضون التطعيم باللقاحات.



وأوضح بايدن أن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيمات بالفعل باتوا "محبطين" من 80 مليون شخص آخر لم يحصلوا عليها.
 


وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 7 أشهر عندما توليت منصبي"، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تمر بمرحلة صعبة "يمكن أن تستمر لفترة".



ووجه الرئيس الأمريكي وزارة العمل إلى مطالبة جميع الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر بضمان تلقي عمالها التطعيم أو إجراء اختبار لهم مرة واحدة في الأسبوع.
 


وقد تواجه الشركات غرامات تُقدر بآلاف الدولارات لكل موظف إذا لم تمتثل لهذه المطالب الجديدة.



ووقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يطالب بتطعيم جميع موظفي الحكومة ضد فيروس كورونا وموظفي المقاولين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية.



وشدد بايدن على أنه سيطالب الحكام المحليين بتطعيم معلمي المدارس والموظفين.

 


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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