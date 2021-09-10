الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى يوجه بزيادة التأشيرات الممنوحة لزائرى العراق

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيادة التأشيرات الممنوحة للزائرين الأجانب خلال إحدى الزيارات الدينية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز"، مساء الخميس/، إنه تم مضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين ينوون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقا بسبب جائحة كورونا ، وليزداد العدد من 40 ألفا إلى 80 ألف زائر.

وأضاف، أن هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية لما تمثله من أجواء روحانية دينية ، وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور هذه المناسبة مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى.


إصابات كورونا في العراق

وكانت أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، عن تسجيل 5 آلاف و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و939 ألفًا و408 إصابات.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، أنها سجلت 7 آلاف و644 حالة شفاء من المرض ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و801 ألف و394 حالة.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 51 حالة في عموم محافظات البلاد ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 ألفًا و333 حالة وفاة، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 101388.

 

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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