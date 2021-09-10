الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطات المونوريل

تحويلات مرورية بمدينة
تحويلات مرورية بمدينة نصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر، مما يستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية إعتباراً من الساعة 12 "بعد منتصف الليل" يوم الجمعة الموافق 10/ 9/ 2021م ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً".

 

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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وائل لطفي

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