الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يشكل لجنة فنية لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي مال بنيل المنصورة. 

وأمر "مختار" بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ؛ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل، والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق المحافظة.

715F4572-CD4B-4B57-B3A0-6A21C63AB6CE
جولة نائب المحافظ

وأكد المحافظ على أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا على سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.

FFCDE9FD-AD91-4813-AACA-050825C688DA
جولة نائب المحافظ

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن ما حدث بمطعم وكافيه عائم بمدينة المنصورة هو جنوح جزئي، وليس غرقًا.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان، وجارٍ معرفة سبب الجنوح، والتأكد من الأوراق الخاصة بالترخيص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء اللازم.

C7517D81-7ADE-40D1-8814-AC0737200C2C
جولة نائب المحافظ

وكان مركب عائم قد جنح في نهر النيل فرع دمياط المتوقف أمام جامعة المنصورة يدعي "STASIA" بكل من فيه من المواطنين الليلة، أثناء عقد قران وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين والذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحها، وهرعوا إلى شارع الجمهورية من الخوف.

7EF1A23B-D157-4500-92FC-E8CD9D38D579
جولة نائب المحافظ

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين جنوح المركب على أحد جنبيها داخل النيل وجار اتخاذ القانونية اللازمة.

AEB8F100-EAD2-4884-A01F-1D91358EA039
جولة نائب المحافظ

وأكد أحد المصادر أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب سليمًا، وتبين أن مالك المركب يدعي "أحمد عزت". 

15A7EA81-FE48-4429-9C9A-946543E41759
جولة نائب المحافظ

وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة. 

 

 

الدقهلية المنصورة جنوح مركب مركب المنصورة غرق مركب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

3 شواهد تنذر بفشل كيروش مع منتخب مصر

الاتحاد الأوروبى يحذف اليابان و5 دول أخرى من قائمة البلدان الآمنة بشأن كورونا

حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»