محافظ الدقهلية يشكل لجنة فنية لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي مال بنيل المنصورة.

وأمر "مختار" بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ؛ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل، والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق المحافظة.

جولة نائب المحافظ

وأكد المحافظ على أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا على سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.

جولة نائب المحافظ

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن ما حدث بمطعم وكافيه عائم بمدينة المنصورة هو جنوح جزئي، وليس غرقًا.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان، وجارٍ معرفة سبب الجنوح، والتأكد من الأوراق الخاصة بالترخيص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء اللازم.

جولة نائب المحافظ

وكان مركب عائم قد جنح في نهر النيل فرع دمياط المتوقف أمام جامعة المنصورة يدعي "STASIA" بكل من فيه من المواطنين الليلة، أثناء عقد قران وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين والذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحها، وهرعوا إلى شارع الجمهورية من الخوف.

جولة نائب المحافظ

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين جنوح المركب على أحد جنبيها داخل النيل وجار اتخاذ القانونية اللازمة.

جولة نائب المحافظ

وأكد أحد المصادر أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب سليمًا، وتبين أن مالك المركب يدعي "أحمد عزت".

جولة نائب المحافظ

وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.