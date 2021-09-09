المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر يكشف أضرار المخلفات الخطرة على صحة الإنسان

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للمناخ الاخضر والإدارة الذكيه للمخلفات الذي ينظمه المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، بالتعاون مع معهد الاداره المستدامة للمخلفات الصلبه بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقه، وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقة والموارد بالهند والرابطة العالميه للوقود الحيوي بانجلترا.

وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب وخبير قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزارء، إن إدارة المواد الخطرة هي المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة، موضحا أن هذه المواد تنقسيم إلي أنواع مختلفة مثل المواد المعدية ومواد سامة ومواد قابلة للإنفجار ومواد قابلة للاشتعاد مواد ذات الاشعاعات.

وأضاف خليفة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي المناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، أن وزارة البيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة الدخلية والصناعة والبترول والزراعة والصحة والكهرباء والطاقة الذرية، حيث أنه تقوم كل وزارة بعمل قائمة بالمواد الخطرة الموجودة في كل فيها وطريقة التعامل معها حتي يتم التخلص منها، لافتا إلي أن هناك فرق بين المواد الخطرة والمخلفات الخطرة حيث أن المواد الخطير هي المادة الخام التي تدخل في الصناعات المتعددة ولها طريقة معينة اللتعامل معهما حتي تتحول إلي مخلفات خطرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المواد الخطرة لها نظام مختلف وطريقة تعامل عند استيرادها من الخارج وفقا للاتفاقيات الدولية ووفقا لمنظمة الجماك العالمية والجمارك المصرية وهناك ثلاثة قوائم من المواد الخطرة، وهي القائمة المحظورة وممنوع استيرادها، وقائمة يسمح استيرادها لكن بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وقائمة المواد الخطرة المسموح تداولها بدون ترخيص.

قالت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، إننا اصبحنا في خطر بيئي ويجب علي الجميع التكاتف والمشاركة لتقليل هذا الخطر ونساهم في تقديم خدمة مجتمعية للدولة، موضحة أن رسالتها داخل مجلس النواب تتلخص في موضوع في غاية الأهمية وهي بناء الإنسان، موضحا أن جميع المؤتمرات العالمية هدفها الرئيسي بناء الانسان.

ووجهت عضو مجلس النواب الشكر إلي الدكتورة مني فؤاد المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤتمر لدولى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، لمجهودها الكبير في خروج هذا المؤتمر بهذا الشكل، موضحا أن الدكتورة مني فؤاد تعمل في صمت، كما وجهت شكرها مرة أخري علي الدعورة الكريمة لحضور المؤتمر لمنافشة هذا الموضوع الهام والذي يهدف إلي خدمة البيئة.