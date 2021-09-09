الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة السيارات في الشروق

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة الشروق وبدر، الخميس، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم: "محمد م"، ٣١ سنة، "عبدالله . م "30 سنة، "، و"إيهاب . ع"، ٢٨ سنة.

واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع  وتفكيكها وبيعها، كما أقروا بأنهم وراء سرقة ٤ سيارات بمحيط القاهرة الجديدة،  كما اعترفوا بسرقة سيارتين، وتمكنوا من تفكيكهما داخل مخزن بمنطقة السلام.

بداية الواقعة كانت عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط 3 أشخاص أثناء سرقتهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان المخزن الموجود به بعض السيارات المفككة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

حبس سرقة سيارات بدر نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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