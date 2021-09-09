الجيزة.. إغلاق جزئى بشارع فيصل لإصلاح كسر بخط الصرف الصحى

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحى بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء.

وأشارت المحافظة، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن الأمر يتطلب إغلاقا جزئيا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة اتجاه ميدان الجيزة لمدة 3 أيام اعتبارا من غد وحتى يوم الأحد القادم على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال.

من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة أية معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.