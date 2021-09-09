الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل فى المنصورة (فيديو)

جنوح مطعم عائم بكورنيش
جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل

جنح مركب عائم في نهر النيل فرع دمياط المتوقف أمام جامعة المنصورة يدعى «STASIA" بكل من فيه من المواطنين الليلة، أثناء عقد قران وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين والذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحها، وهرعوا إلى شارع الجمهورية من الخوف.

جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل 


انتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين جنوح المركب على أحد جانبيها داخل النيل وجار اتخاذ القانونية اللازمة.

جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل 


وأكد أحد المصادر أن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب سليم، وتبين أن مالك المركب يدعى " أحمد عزت".

جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل 


وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل فى المنصورة (فيديو)

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