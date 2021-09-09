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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدستور» ترصد أسعار الذهب اليوم 9-9-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب هبوطها خلال هذا الاسبوع، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية. 

 

 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر اليوم بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.
 

أسعار الذهب فى مصر اليوم 
 

و بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو886 جنيها، مقابل 904 جنيها بالأمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

 

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 784 جنيها، مقابل 792 جنيها  بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى671 جنيها، مقابل  678 جنيها .
 

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 886 جنيهات.
 

أسعار الذهب فى مصر اليوم عيار 21
 

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل  784 جنيها مقابل 782 جنيها، أمس.
 

سعر الأوقية و الجنيه الذهب
 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6407، مقابل   6320 جنيها بالأمس.
 

سعر كيلو الذهب عيار 24
 

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الأوقية إلى 28.464 مقابل 27976 جنيه في الأسواق المصرية بالأمس ،وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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