التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حريق شقة بأبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة في بداية العقد الثاني من العمر، بعدما لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كوبري الملأ بمنطقة أبو النمرس، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لاثنين آخرين من أشقائها وكذلك والدهم بعدما أصيبوا في ذات الحادث، تم نقلهما إلى المستشفى كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كوبري الملأ بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، والذي أسفر عن مصرع الطفلة "أشرقت أ ع" في العقد الثاني من عمرها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.