إدارة الدواء الأمريكية ترفض ترخيص استخدام عقار «هيومانجين» لعلاج كورونا

رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، طلب ترخيص استخدام طارئ لعقار كورونا التابع لشركة الأدوية البيولوجية من شركة "هيومانجين".

وذكرت شركة "هيومانجين" - في بيان اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت طلب الشركة للحصول على تصريح استخدام طارئ لـ(لينزيلوماب) لعلاج مرضى فيروس كورونا الذين يدخلون المستشفى حديثًا.

وأوضحت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تتمكن من استنتاج أن الفوائد المحتملة المعروفة للدواء تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامه في علاج فيروس كورونا.

من جهته..قال كاميرون دورانت الرئيس التنفيذي لشركة هيومانجين: "لا نزال ملتزمين بإحضار (لينزيلوماب) للمرضى في المستشفى بسبب كورونا"، موضحًا أن البيانات الإضافية الجديدة عن العقار قد تدعم طلب ترخيص استخدام طارئ جديد.

وفي السياق ذاته، أطلقت شركة "فايزر" الأسبوع الماضي تجربة إكلينيكية في مرحلة لاحقة لحبوب يمكن أن تعالج كوفيد-19 وستسجل 1140 مشاركًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.