السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث قطار حلوان

أصدرت اليوم الخميس، محكمة أمن الدولة طوارئ حكما بمعاقبة كل من سالم مؤمن، ومخلص رستم، بالسجن لمدة 10 سنوات، والذي أسفر عن مصرع فتاتين عقب اصطدام قطار بحافلتين قيادة المتهمين وإصابة 6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بحادث قطار حلوان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة سائق القطار بالحبس لمدة عام.. وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان ان المتهمين لا يحملان رخصة قيادة، وقاما بالهروب فور وقوع الحادث داخل شقة سكنية بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية قادها الرواد أحمد الدالي، محمود سعداوي، وأحمد بكر، وداهموا محل اختباء المتهمين وقُبض عليهما.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيسين يقلان عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين.

وكشفت هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل الحادث، وقالت إنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد ومتعارضتين مع مسار القطار.

أوضحت الهيئة، أن المكان لا يوجد به أى مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخرى.

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث التصادم، الصحة كشفت عن أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان.