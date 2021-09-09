كشف مجاني وصرف دواء لـ169 في قافلة طبية بالوادي

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، اليوم، قافلة طبية مجانية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بإشراف جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم، إن القافلة قدمت خدماتها بقرى القصر التابعة لمركز الداخلة، وضمت 6 تخصصات طبية “ باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة – تحاليل طبية”.

وجرى توقيع الكشف على 169 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبد الغني أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.