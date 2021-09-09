الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق منزل ومصرع فتاة وإصابة شقيقيها ووالدهم في الجيزة

حريق منزل
حريق منزل

توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من خلال التحريات والفحص إلى أن سبب اندلاع النيران داخل منزل بمركز أبو النمرس حدوث ماس كهربائي.

وتبين من الفحص أن الحادث نتج عنه مصرع طفلة وإصابة والدها وشقيقيها تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو النمرس.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات حماية مدنية، إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده. 

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة، وإصابة اثنين من أشقائها بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

 

كيفية الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

 

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

 

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

 

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

 

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

 

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

 

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

 

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

 

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

 

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

الحماية المدنية الكهرباء النيابة التيار الكهربائي أبو النمرس ماس كهربائي مصرع طفل النيابة العامة الحماية المدنية بالجيزة تحرير محضر حريق منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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