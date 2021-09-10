الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من المفرود للمتعرج.. تعرف على جميع أنواع شعر المرأة المختلفة

أنواع شعر المرأة
أنواع شعر المرأة

هناك أنواع كثيرة لشعر المرأة ولكنها لا تعرف منه إلا نوعين فقط المستقيم والمموج، لذا يقدم موقع "الدستور" اليوم تقريرًا عن جميع أنواع الشعر للمرأة نقلا عن موقع headcurve الأمريكى.

الشعر المستقيم

امرأة ذات شعر مجعد مستقيم

إذا لم يكن شعرك مجعدًا أو مموجًا فلديك شعر مفرود، من المرجح أن يكون لدى النساء ذوات الشعر الأملس شعر "دهني" أكثر لأن الزيوت الطبيعية يمكنها بسهولة تغطية خصلة الشعر المستقيمة بالكامل.

مثل جميع أنواع الشعر الأخرى، فإن الشعر الأملس جميل ولكن العديد من النساء ذوات الشعر المستقيم يرغبن في تجعيد الشعر وتموجاته، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي باستخدام مكواة تجعيد الشعر وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من الشعر الأملس.

 

النوع الأول: الشعر الأملس هو شعر ناعم ولامع وهش يبدو بأنه "مثالي" ولكنه غالبًا ما يفتقر إلى الحجم.

 

النوع الثانى: إذا كان شعرك مفرودًا من النوع 1B، فهو أكثر سمكًا قليلاً من الشعر الناعم كما أن لديه حجمًا أكبر وأسهل في تصفيفه.

 

النوع الثالث: هو الأكثر خشونة وسمكًا بين جميع أنواع الشعر الأملس قد يكون من الصعب تصفيفه، ومن السهل ضبط تجعيده.

 الشعر المموج

امرأة ذات شعر أشقر مموج

إذا كان شعرك مموجًا بشكل طبيعي، فإن خصلاتك مجعدة تمامًا، لكنها تشكل شكل "S" أكثر من شكل ملف عادة لا يكون دهنيًا جدًا وليس جافًا جدًا عادةً ما يكون أرق انواع الشعر، فإن قص طول الكتف يجعل نوع الشعر أكثر قابلية للتحكم.

الشعر المجعد

المرأة ذات الشعر المجعد

يحتوي الشعر المجعد على تجعيد الشعر "الحقيقي" أكثر من الشعر المموج يمكن أن يكون لدى النساء ذوات الشعر المجعد حلقات فضفاضة أو حلزونات ضيقة على الرغم من صعوبة إدارة الشعر المجعد في بعض الأحيان، إلا أنه ليس بحاجة غسله كل يوم لأنه يكون أكثر جفافاً من الشعر الأملس. 

 متعرج الشعر

امرأة ذات شعر متعرج

الشعر المتعرج هو نوع مختلف من الشعر المجعد، ويمكن للنساء ذوات الشعر المتعرج الحصول على مزيج من تجعيد الشعر على شكل حرف "Z" و "S" غالبًا ما تختار النساء ذوات الشعر المجعد إبقاء شعرهن قصيرًا لجعله أكثر قابلية للإدارة يمكن ان يكون له ملمس ناعم.

ما بعض أسباب تغير نوع الشعر؟

لو كان الشعر لامع وكثيف لكنه اصبح رقيق وخشن بعض الشيء فهناك التغييرات في الشعر خاصة مع التقدم في السن لعدد من الأسباب:

التغيرات الهرمونية

هل سبق لك أن لاحظت مدى روعة شعر المرأة عندما تكون حامل؟ بفضل الإستروجين الإضافي، يتوقف شعر المرأة عن التساقط ، ويصبح شعرها أطول وأكثر امتلاءً ومظهرًا فاخرًا بشكل عام.

بعد ولادة الطفل وعودة مستويات هرمون الاستروجين إلى طبيعتها، تلاحظ الأمهات الجدد تساقط مفرط للشعر في حين أن هذا قد يكون مقلق إلا أنه يعوض جميع دورات التخلص الطبيعية التي تم تخطيها أثناء الحمل.

نمط الحياة والنظام الغذائي

إذا أصبح الشعر خشنًا وهشًا بشكل ملحوظ، فقد يفقد نظامك الغذائي شيئًا مهم تناول المزيد من الأطعمة الدهنية أوميجا 3 مثل السلمون والبيض واللفت يمكن أن يجعل شعرك يبدو أكثر صحة. من الجيد دائمًا تناول الفيتامينات اليومية أيضًا.

الشعر المستقيم الشعر المموج الشعر المجعد متعرج الشعر مابعض أسباب تغير نوع الشعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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