قدمت 3245 استجابة في شهر.. منظومة الشكاوى الحكومية «درع المواطن»

قضت على أسطورة «فوت علينا بكرة»

لا ينكر أحد الدور الكبير الذي تقوم به منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، في الاستجابة لشكاوى المواطنين كافة بمختلف محتوياتها والأسباب التي أدت إليها، والتي تكون ناتجة عن وجود تقصير أو إهمال أو عقبات روتينية في المحليات أو الشكاوى صحية أو مختلف الجهات الحكومية الأخرى.

ومؤخرًا استجابت منظومة الشكاوى الحكومية التي تتنوع بداخلها الشكاوى من المواطنين في كل المحافظات للكثير من الشكاوى التي أتت إليها خلال الفترة الأخيرة، بعدما بذلت مجهود ضخم في تلك الاستجابات المتتالية ولازالت الى الآن تبذل مجهودات كبيرة.

ةاستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مقدمًا الشكر لجميع مسؤولين المنظومة.

- أغسطس أعلى الشهور التي شهدت إقبالًا لتواصل المواطنين مع المنظومة في 2021

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الموحدة، أن شهر أغسطس يعتبر من أعلى الشهور التي شهدت إقبالًا في تواصل المواطنين مع المنظومة خلال عام 2021، لتسجيل الشكاوى والاستغاثات والطلبات في مختلف القطاعات والخدمات وخاصة الحيوية منها التي تخدم الملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبالفعل استجابت منظومة الشكاوى لعدد كبير من شكاوى المواطنين منذ إنشائها والتي جعلت حياتهم أفضل وقضت على أسطورة "فوت علينا بكرة" التي اشتهرت بها المنظمات الحكومية، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي عدد من الشكاوى التي استجابت لها المنظومة.

- إنقاذ قدم طفل أصيب في حادث من البتر

عماد محمود، أحد المستفيدين من منظومة الشكاوى الحكومية، والذي لديه طفل 6 سنوات، أصيب بكسر في الفخذ الأيمن بسبب حادث سير أدت إلى حدوث غرغرينا بالقدم واحتمالية بتر قدمه، بسبب عدم توافر الخدمة الطبية اللازمة أو امتلاك والده المال اللازم.

وأرسل محمود شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية من أجل التدخل في حالة ابنه وإجراء عملية على نفقة الدولة، وبالفعل استجابت له المنظومة، وخضع نجله إلى عملية جراحية في الأوعية الدموية في مستشفى الحسين الجامعي.

وأجريت له عدة عمليات جراحية متتالية ومتابعة عقب انتهاء الجراحة من قبل المنظومة حتى تماثل للشفاء وإعطائه بروتوكول علاج مناسب لحالته على نفقة التأمين الصحي بالجيزة، وبالفعل تماثل نجله بسبب تدخل منظومة الشكاوى الحكومية واستجابتها السريعة.

- استجابة سريعة لـ 3245 شكوى واستغاثة خلال أغسطس الماضي

وخلال شهر أغسطس، قدمت المنظومة الاستجابات السريعة لـ 3245 شكوى واستغاثة، تضمنت الإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي قد تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وذلك لسرعة تدخل الجهات المعنية لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث.

وكان منها على سبيل المثال أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط، وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، ومبان متصدعة أو آيلة للسقوط، والتضرر من حيوانات ضالة، وغير ذلك، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية والتي سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

- استئصال ورم لطفل على نفقة الدولة

أما محمد، خمسة أعوام، ولد بمرض غريب دفع والدته إلى الطواف على الأطباء بشكل مستمر دون جدوى، تقول: "بعد الولادة بأسبوعين بدأت تظهر زي كيس دهني أو دمل في مناخير ابني، وبدأت تكبر وتورم بشكل غريب وكل اللي يشوفه يقول محتاج جراحة".

أضافت: "روحت لدكتور أنف وأذن قال ده مش تخصصه، ولما روحت لجراحة قال معرفش دي أية وأن شكلها غريب جدًا، روحت مستشفيات سرطان قالوا ده مش ورم".

نشرت صديقة والدة محمد صورته على موقع التواصل الاجتماعي، وذكرت فيه منظومة الشكاوى الحكومية التي استجابت سريعًا ،وخضع الطفل إلى عملية استئصال لذلك الورم في الأنف، ومن بعده لعدة عمليات تجميل حتى لا تترك أثر تشوه في وجهه ولكن على نفقة الدولة دون أن تتكلف السيدة شيء.