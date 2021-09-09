الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مطعم بمنطقة فيصل

حريق
حريق

تمكنت اليوم الخميس، قوات الحماية المدنية في الجيزة، من إخماد حريق نشب داخل مطعم فى منطقة فيصل، بدون وقوع أى إصابات. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

طرق الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

 

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

 

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

 

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

 

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

 

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

 

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

 

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

 

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

الكهرباء الحماية المدنية غرفة عمليات التيار الكهربائي شرطة النجدة إخماد حريق منطقة فيصل قوات الحمايه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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