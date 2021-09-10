محمد أبوالسعد يلفت الأنظار بـ«صابر البواب» فى حكاية «بيت عز»

لفت المؤلف والفنان محمد أبوالسعد، الأنظار إليه فور ظهوره في حكاية "بيت عز"، الذي تخوض بطولته الفنانة سهر الصايغ ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي الحكاية التي قام بكتابتها بمشاركة المؤلف أمين جمال.

وأشاد الجمهور بدور "صابر البواب" الذي يجسده محمد أب السعد ضمن أحداث المسلسل، خاصة وأنه يتصف بالتلقائية والعفوية التي تضيف أحداث العمل روح من البهجة والكوميديا، مما جعل المشاهدين يشجعوا "أبو السعد" على الاستمرار في طريق التمثيل بشكل أكبر.

وجاءت تعليقات الجمهور التي تساند "أبو السعد" مكثفة من حيث خفة ظله وتمكنه من تجسيد شخصية "البواب" الذي يتسم بالمرح، حتى أن أحد المتابعين طلب منه أن يكون له مشاهد أكثر.

وأعرب "أبوالسعد" في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته الشديدة بسبب ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من قبل الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر زاده حماسة لتقديم أدوار مختلفة ومنوعة، لافتًا إلى أن الحلقات المقبلة تشهد مفاجآت.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

جدير بالذكر أن حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" ليس العمل الأول الذي شارك فيه المؤلف محمد أبوالسعد كممثل، فسبق وشارك في مسلسل "خيانة عهد" بدور بعيد كل البعد عن الكوميديا، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بظهوره ضمن الأحداث رغم مشاركته في مشاهد قليلة، كما أنه شارك في مسلسل حسن الرداد "الزوجة 18" بشخصية ضابط بشكل كوميدي لايت، كما يستعد لعرض مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يشارك في بطولته بدور "شيف".