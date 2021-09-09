غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بسوهاج

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن حى غرب وحى شرق مدينة سوهاج وقرى تونس والشيخ مكرم والصلعا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق ١٠ سبتمبر 2021 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق ١١ من نفس الشهر ولمدة ١٠ ساعة لإجراء أعمال استكمال خط طرد قطر ١٢٠٠ ملى لقرية أولاد نصير والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.