تعيين الأب يوسف أسعد بمجلس كلية التربية بجامعة عين شمس

عين الأب يوسف أسعد، أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة، بمجلس كلية التربية بجامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذلك يأتي في إطار رغبة مجلس الكلية في وجود ممثل عن المدارس الخاصة، ذي خبرة في مجال التربية والتعليم.

وأضاف الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بالإضافة إلى الدور الفعال للمدراس الخاصة في العملية التعليمية والتربوية، وإعداد وتأهيل المعلمين.