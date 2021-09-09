أماكن لا يمكنك الذهاب إليها إلا بعد تلقي لقاح كورونا

على مدار عام ونصف اجتاح وباء كورونا العالم، ونرصد في التقرير التالي أماكن لا يمكنك الذهاب إليها إذا لم يتم تلقيحك، وفقًا لما ذكره موقع «best life online» الطبي.

المطاعم الداخلية:

عندما يصبح الطقس أكثر برودة، قد تتطلع إلى تناول الطعام في المطاعم المفضلة، ولكن ستحتاج إلى إظهار دليل على التطعيم من أجل تناول الطعام في بعض المطاعم.

ويحذر الخبراء، الأفراد غير المحصنين من الابتعاد عن تناول الطعام في المطاعم، حتى لو لم يكن مثل هذا الشرط موجودًا، فأنت معرض لخطر الإصابة بالعدوى إذا لم تتلقى اللقاح.

أماكن الحفلات:

ظهرت متطلبات اللقاحات لبعض أماكن الحفلات الموسيقية أكثر فأكثر مؤخرًا، مما دفع الأفراد غير الملقحين إلى تفويت الأحداث القادمة، فمؤخرًا تطلبت الكثير من دعاوي الحفلات ضرورة تلقى اللقاح قبل الذهاب للحفلة.

الفنادق:

إذا كنت تخطط لأي رحلة قادمة، فقد تحتاج إلى التطعيم، حيث بدأت بعض الفنادق في جميع أنحاء العالم تطلب من الضيوف الحصول على اللقاح قبل المكوث بالفندق.

الجامعات:

مع وجود ما بين مئات إلى آلاف الطلاب في مكان واحد، فإن العديد من مؤسسات التعليم العالي تقبل فقط الطلاب الملقحين في الحرم الجامعي لفصل الخريف، وهذا ما تسعى إلية الكثير من الحكومات.