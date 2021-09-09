«حماة الوطن»: دعم وتعزيز الفلاح من أولويات الدولة والمجتمع المدنى

تقدم اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للفلاحين المصريين بمناسبة العيد التاسع والستون للفلاح المصرى بصدور قوانين الإصلاح الزراعى وغيرها من القرارات التى أنصفت الفلاح المصري عقب ثورة يوليو ١٩٥٢.

وتابع اللواء حاتم حشمت، أن ثورة الثلاثين من يونيو وما تلاها من إجراءات ومشروعات زراعية قومية قد دشنت نقلة نوعية للفلاحين والزراعة المصرية حيث باتت التنمية الزراعية بمفهومها الشامل ضمن أولويات التنمية المستدامة وهو الأمر الذى تم ترجمته من خلال إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وتنمية الريف المصرى عبر مشروع حياة كريمة كأكبر مشروع تنموى فى العصر الحديث يهدف لتحقيق الحياة الكريمة لملايين الفلاحين والمقيمين فى الريف المصرى .

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انحاز بشكل غير مسبوق للفلاحين المصريين وأسرهم انطلاقا من قناعة راسخة ورؤى ثاقبة لماهية المشكلات والتهميش التى تعرض لها فلاحو مصر خلال العقود الاخيرة والتى جعلت مصر مستوردا لمعظم الحاصلات الزراعية رغم امتلاكها لكافة المزايا النسبية وأهمها مهارة الفلاح المصرى وتفانيه وارتباطه بحرفة الزراعة .

وأضاف اللواء حشمت، أن جهود الرئيس السيسى قد أدت لاكتفاء ذاتى من كثير من الحاصلات الزراعية والعمل بشكل متوازن للنهوض بالزراعة القديمة عبر عدة استراتيجيات منها منع البناء على الاراضى الزراعية مطلقا مما حد من تآكل الرقعة الزراعية المصرية والحفاظ عليها والتوجه للزراعة الحديثة والمتطورة عبر مشروعات الاستصلاح الزراعى وفق أحدث النظم التكنولوجية مما أدى لنهضة زراعية خلال فترة وجيزة.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة والمجتمع المدنى يعملان على تحقيق ما يسمو إليه الفلاح المصرى من حيث تعزيز دور العمالة الفنية المؤهلة للعمل بالزراعة من الشبان المصريين الحاصلين على دبلوم المدارس الزراعية المصرية وكليات الزراعة وغيرها من المجالات، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج والميكنة والقروض الميسرة وتفعيل دور الجمعيات الزراعية ودور الإرشاد الزراعى، فالزراعة هي إحدي اهم القطاعات الاقتصادية كثيفة الأيدي العاملة، متمنيًا مزيدًا من الازدهار والتنمية للدولة المصرية في جميع المجالات في ظل القيادة المصرية الرشيدة.