الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فى انفجار خزان سيارة نقل بالبحيرة

مصرع عامل
مصرع عامل

انفجر، اليوم الخميس، خزان سيارة نقل في وجه عامل أثناء قيامه بإصلاحها مما أسفر عن وفاته في منطقة النوبارية بالبحيرة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى غرب النوبارية المركزى وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انفجار داخل ورشة لحام بالكيلو ٥٩ بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية ووجود متوفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية  وتبين من المعاينة  انفجار خزان سيارة نقل أثناء تصليحها بورشة لحام فى منطقة الكيلو ٥٩، مما أسفر عن وفاة حمدى محمد مرسى ٤٠ سنة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

الحماية المدنية وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية المباحث الجنائية ورشة لحام محافظة البحيرة أمن البحيرة منطقة النوبارية

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