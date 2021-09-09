أبطال وصناع «بالورقة والقلم» يتحدثون: القضايا الواقعية سر النجاح

نجاح كبير حققه مسلسل «إلا أنا» فى موسمه الأول، ويسير الموسم الثانى على الطريق نفسه، حيث أثارت أولى حكاياته، «بيت عز»، ضجة كبيرة بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ونالت إشادات نقاد الدراما، بعد أن تصدر المسلسل قائمة اهتمامات الجمهور على مستوى البحث عن حلقات مسلسل خارج المواسم الرئيسية.

«الدستور» التقت أبطال ثانى حكايات الموسم الثانى، «بالورقة والقلم»، التى من المقرر عرضها قريبًا، للحديث عن كواليسها، وأجواء التصوير، وآرائهم فى مسلسلات خارج الموسم أو «الأوت أوف سيزون»، التى تلقى رواجًا كبيرًا بين الجمهور وإقبالًا من المنتجين.

يسرا اللوزى: مسلسلات «الأوف سيزون» أعادت الدراما المصرية للصدارة عربيًا

أعربت الفنانة يسرا اللوزى عن سعادتها وتحمسها لخوض بطولة حكاية «بالورقة والقلم»، مشيرة إلى أن مسلسل «إلا أنا» استطاع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بموسمه الأول، وهو المتوقع أن يحققه الجزء الثانى، خاصة أنه يناقش عددًا من القضايا الواقعية والشائكة التى تمس المجتمع المصرى مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وقالت إن تماسك السيناريو وقوة أحداثه سبب موافقتها على المشاركة فى العمل الذى وجدت أنه تتوافر فيه عناصر النجاح، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد بكير، الذى وصفته بـ«المبدع صاحب الرؤية الفنية العبقرية».

وأشادت بباقى أعضاء فريق العمل الذين وصفتهم بأنهم «ودودون ومتعاونون»، مشيرة إلى أنها تقدم خلال العمل شخصية مختلفة، ستكون مفاجأة للجمهور، مفضلة عدم الإفصاح عن تفاصيل دورها.

وأشارت إلى حرصها على معرفة آراء الجمهور فى كل أعمالها، مشددة على أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية لتكون عند حسن ظن الجمهور. ورأت أن مسلسلات «الأوف سيزون» أعادت الدراما المصرية لصدارة الإنتاج العربى، بفضل تطورها بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية وبشكل ملحوظ، وتنوعها وتوزيع أوقات عرضها على العام كله والتخلى عن فكرة التركيز على موسم بعينه.

نور محمود: المؤلفون أبدعوا فى كتابة السيناريو

أشاد الفنان نور محمود بمؤلفى حكاية «بالورقة والقلم»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، وهم: شريف يسرى وأمين جمال ومحمد أبوالسعد، موضحًا أنهم أبدعوا فى كتابة السيناريو، وخلقوا توازنًا كبيرًا بين الشخصيات.

وقال: «استمتعت كثيرًا بالتعاون مع فريق عمل (بالورقة والقلم)، وعلى رأسهم الفنانة يسرا اللوزى، لأنها فنانة جميلة ومتميزة، وكذلك الفنان على الطيب»، مشيدًا بالشركة المنتجة، لكونها وفرت كل الإمكانات لخروج المسلسل فى أفضل صورة.

وعن ترشيحه للعمل فى تلك الحكاية، أوضح الفنان نور محمود: «سبقت لى المشاركة فى الموسم الأول من حكايات مسلسل (إلا أنا)، فقد عملت فى حكاية (أمل حياتى) مع الفنانة المتميزة حنان مطاوع، لكن ترشيحى هذه المرة جاء من المخرج محمد بكير، فى أول تعاون بيننا، وهو ما أعتبره من حسن حظى، لأنه مخرج محترف ويعى ما يفعله ويستطيع أن يخرج أفضل ما عند كل فنان، لذا كنت أتمنى العمل معه منذ مدة طويلة».

وذكر أن حكاية «بالورقة والقلم» تناقش العديد من القضايا المهمة فى وقت واحد، ومن بينها تأثير مواقع التواصل الاجتماعى على الأشخاص، بالإضافة إلى عدد من المشكلات الاجتماعية والزوجية، الأمر الذى يخلق قدرًا كبيرًا من المتعة ويجنب العمل المط والملل».

وعن رأيه فى المسلسلات التى تعرض خارج الموسم الرمضانى، أو مسلسلات «أوف سيزون»، قال نور محمود: «أعترض على فكرة احتكار موسم ما لعرض المسلسلات، لأن عرض الأعمال الدرامية يستمر طوال العام، وهناك مسلسلات كثيرة تنجح وتحقق نسب مشاهدة عالية خارج رمضان، ومصر دولة كبيرة ولا يجوز أن يقتصر إنتاجها الفنى على المواسم فقط، لأن أعمالها تتناول قضايا مهمة وتؤثر على العالم العربى كله».

على الطيب: اجتمعت مجددًا مع يسرا اللوزى بعد ١٢ عامًا من عملنا الأول

عبر الفنان على الطيب عن سعادته بالمشاركة فى حكاية «بالورقة والقلم»، خاصة أنه ترشح للمشاركة فى عدة حكايات أخرى ضمن هذا العمل، إلا أن الحظ لم يحالفه بسبب بعض الظروف التى مر بها.

وقال: «محمد بكير مخرج متميز، وهذا ما حمسنى كثيرًا للموافقة على الدور، خاصة أنه يعد شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته فى أعمالى السابقة».

وأضاف: «ما أسعدنى أكثر هو التعاون مع الفنانة يسرا اللوزى، التى تجمعنى بها صداقة قوية منذ عملنا معًا فى مسلسل (خاص جدًا) قبل ١٢ عامًا، لذا أشعر بالسعادة للعمل معها مجددًا، خاصة فى ظل تواجد فريق عمل متميز مثل صناع مسلسل (إلا أنا)».

لاشينة لاشين: أجسد أمًا تزرع قيم الخير بين أسرتها

قالت الفنانة لاشينة لاشين إنها تعاونت مع المخرج محمد بكير فى عملين سابقين قبل المشاركة فى حكاية «بالورقة والقلم»، هما مسلسل «ابن أصول»، وحكاية «شنطة سفر» ضمن مسلسل «ورا كل باب حكاية».

وأضافت أن «بكير» هادئ الطباع لا يتسبب فى توتر الممثلين أثناء العمل، لافتة إلى أن الكواليس معه مليئة بالإبداع والبهجة.

وذكرت أن أحداث الحكاية «شيقة» للغاية، وفيها تجسد دور ربة منزل، وهى والدة يسرا اللوزى وزوجة الفنان عماد رشاد، مشيرة إلى أنهم يشكلون أسرة متوسطة الحال، وتسعى الأم لزرع قيم الحب والخير فى قلوب الأبناء وتربيهم على حب الخير للغير، لكن الأسرة تتعرض للعديد من المواقف الصعبة خلال أحداث الحكاية، خاصة مع الابنة.

وعبرت عن حماسها الشديد لعرض الحكاية فى أسرع وقت عبر القنوات الفضائية لمتابعة ردود الأفعال، معبرة عن سعادتها بالمشاركة فى أعمال موسم «الأوف سيزون» مثل «إلا أنا» فى حكاية «بالورقة والقلم»، و«زى القمر» فى حكاية «أنا قبلت».

محمد أبوالسعد: تذاع فور انتهاء عرض «بيت عز»

قال المؤلف محمد أبوالسعد إن حكاية «بالورقة والقلم» فكرة يسرى الفخرانى وكتبها بمشاركة المؤلفين أمين جمال وشريف يسرى، مشيرًا إلى أن هناك جلسات عمل مكثفة جمعتهم قبل التصوير للاستقرار على الخطوط العريضة للحكاية.

وأضاف «أبوالسعد» أن حكاية «بالورقة والقلم» ستذاع فور انتهاء حكاية «بيت عز»، التى تُعرض حاليًا للفنانة سهر الصايغ عبر قناة «دى إم سى».

وأشار إلى أنه فخور بالتعاون مع شركة «أروما» المنتجة التى وفرت لهم جميع الإمكانات لخروج العمل فى أفضل صورة، الأمر الذى أسهم فى إنهاء جميع المشاهد فى وقت قياسى.

وتابع: «سعيد جدًا بردود الأفعال الإيجابية عن حكاية (بيت عز)، ولم أتوقع أن يؤثر دورى فى الجمهور بهذا الشكل، وتلقيت العديد من الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعى».