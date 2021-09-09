داود عبدالسيد.. راهب السينما الخجول

اختار الناقد والكاتب السينمائى محمود عبدالشكور عنوان «داود عبدالسيد» ليحمله غلاف كتابه الصادر مؤخرًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وأسفل منه عنوان آخر بحجم كتابة أصغر «سيرة سينمائية»، لتسليط الضوء على سينما «عبدالسيد»، باعتباره صاحب بصمة مميزة فى الإخراج.

فى مقدمة الكتاب، وتحت عنوان «مفاتيح وملامح»، أوضح «عبدالشكور» أن أفلام «عبدالسيد» لا تبدأ بشكل تقليدى بتطور زمنى للأحداث، ولا تنتهى بنهاية متوقعة، ولكنها تأخذ قطاعًا من حيوات الشخصيات، وتضعها تحت الميكروسكوب، وترصد هذه الجدلية المعقدة بين الإنسان الفرد وظروفه، وتطلب من المشاهد أن يتأمل ليرى أبعد من الأحداث، وأن يكتشف ما وراء هذه التجربة السردية، السمعية والبصرية معًا، من أفكار وأسئلة.

وتعتمد سينما «عبدالسيد» بالدرجة الأولى على رسم الشخصيات الإنسانية وتفاصيلها، فالفرد هو محور الرحلة كلها، ومن خلاله يمكن طرح أى قضية.

ثم بدأ «عبدالشكور» تسليط الضوء على طفولة المخرج الكبير، وتأثيرها على حياته الإبداعية، ورغم أنها كانت غير متميزة، إلا أنها جعلته انطوائيًا وخجولًا، ومن هنا كان تعلقه بالأدب والقراءة.

ولفت المؤلف إلى أن نقطة التحول الأساسية فى حياة «عبدالسيد» جاءت مع اكتشاف السينما، واكتشاف الفيلم الفنى على وجه التحديد، ثم اكتشاف الاستديو السينمائى كمكان لصنع هذا السحر، ومن الاكتشافين ولدت الرغبة عند شاب تحت سن العشرين فى أن يدرس السينما، بل أن يكون صانعًا لها، والأكثر من ذلك أن يصنع فيها شيئًا مختلفًا، وهذه بلا شك ثمرة نضج مبكر، وحصاد الاستعداد والقراءة. خلال صفحات الكتاب، يأخذنا المؤلف فى رحلة إلى عالم «عبدالسيد»، بإعادة قراءة مشواره السينمائى شكلًا ومضمونًا، منذ تخرجه فى معهد السينما، وعمله فى مجال الأفلام التسجيلية، ثم انتقاله إلى عالم الفيلم الروائى الطويل، وتعاونه مع أجيال مختلفة من الممثلين، بهدف تقديم ملامح أوضح عنه، فضلًا عن أفكاره، واكتشافه هذا العالم الساحر، وجيله والزمن الذى تكونت فيه رؤاه.

من خلال تسعة أفلام روائية طويلة وثلاثة أفلام تسجيلية، هى حصاد رحلة المخرج الكبير، يقدم «عبدالشكور» سيرة سينمائية مفصلة ابتداءً من فيلم «الصعاليك» الذى يعد أول فيلم روائى طويل يعرض لـ«عبدالسيد» من تأليفه وإخراجه عام ١٩٨٥، ثم «البحث عن سيد مرزوق»، و«الكيت كات»، و«أرض الأحلام»، و«سارق الفرح»، و«أرض الخوف»، و«مواطن ومخبر وحرامى»، و«رسائل البحر»، و«قدرات غير عادية».

كذلك يعرض الكاتب تحليله لأفلامه التسجيلية «وصية رجل حكيم» عام ١٩٧٦، الذى شهد صراعات وأحوال زمنه وعصره، و«العمل فى الحقل» عام ١٩٧٩، عن حياة الفنان التشكيلى حسن سليمان، و«عن الناس والأنبياء والفنانين» عام ١٩٨٠، عن حياة الفنان التشكيلى راتب صديق وزوجته النحاتة عايدة شحاتة. ويتضمن الكتاب أيضًا تعريفًا بالمخرج الكبير، منذ ولادته، وأعماله السينمائية والجوائز التى حصل عليها، فضلًا عن ألبوم صور وذكريات خلال مراحل مختلفة من حياته.