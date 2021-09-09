عملية إحياء.. الدستور تتابع تطوير «القاهرة التاريخية»: هنا أكبر متحف مفتوح للحفاظ على التراث

القاهرة من أعرق العواصم حول العالم، ولا تزال ظلال من عاشوا فيها باقية فى شوارعها، ويكفى أن يعلم أى شخص بأن هذه المدينة تضم ٥٣٧ مبنى أثريًا مسجلة كتراث عالمى، ليدرك أنه داخل متحف مفتوح يحكى تاريخ حضارة لا تزال تبهر شعوب العالم.

العاصمة السياسية والثقافية والتجارية والدينية الرائدة فى الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط عانت خلال العقود الماضية من الإهمال، لذا كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة، بداية العام الجارى، بإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، فكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صندوق التنمية الحضرية «صندوق تطوير العشوائيات سابقًا» بتولى مهمة التطوير، عبر توفير التمويل وتجهيز المخططات، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ عمليات التطوير.

وعقب الإعلان عن مشروع التطوير، حرص رئيس الوزراء على الذهاب إلى المناطق محل التطوير والاجتماع بأهلها، وطمأنتهم ونفى كل الشائعات التى تتحدث عن تهجيرهم.

وبدأ صندوق التنمية الحضرية فى وضع أسس ومعايير لعملية التطوير بهدف الحفاظ على التراث المعمارى والنسيج العمرانى داخل القاهرة التاريخية، من خلال الحفاظ على الأنشطة المتعلقة بها وتنميتها، مثل صناعة الخيام والكليم والشمع والجلود وكل الصناعات اليدوية.

«الدستور» ترصد فى هذه السطور تفاصيل هذا المشروع الكبير، وإلى أين وصل؟، وما المرجو منه بعد الانتهاء من الأعمال؟.

محمد إبراهيم الاتفاق مع 5 مكاتب استشارية للبدء فى الأعمال التخطيطية فى 5 مناطق

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يجرى حاليًا الدراسات اللازمة لمشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، بما يمكّن من تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى مناطقها.

وأضاف «صديق»، لـ«الدستور»، أن الصندوق يعد خطة لتوفير موارد لتمويل المشروع وتوفير فرص للتوظيف، بهدف تحسين البيئة الاجتماعية والعمران الموجود وتنمية الأنشطة داخل القاهرة التاريخية، سواء كانت أنشطة سياحية أو ثقافية.

وكشف عن أنه سيجرى تدريب قاطنى هذه المناطق على الأنشطة الموجودة بالقاهرة التاريخية، مثل الحرف اليدوية، إضافة للعمل على جعل المناطق التاريخية مناطق جذب سياحى بعد القضاء على أى مظاهر عشوائية بها.

وواصل «صديق»: «ضمن محاور العمل فى مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، إعادة استخدام المعالم الأثرية، وهو ما ينفذه فريق الاستشاريين حاليًا، والسبب فى تضمين هذا المحور هو وجود مناطق ومعالم أثرية كثيرة لا نستخدمها، لذلك سنرممها بهدف التنمية السياحية».

وأشار إلى أنهم عملوا منذ سنوات تحت اسم «صندوق تطوير العشوائيات»، وهو هدف حققه الصندوق بالفعل، لذلك جرى تغيير الاسم ليكون «صندوق التنمية الحضرية»، وهو ما يعنى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة العمل الخاصة بالصندوق، بعد القضاء على ظاهرة العشوائيات الخطرة تمامًا.

وكشف عن أن هناك اعتراضات كثيرة ظهرت بشأن اسم «صندوق تطوير العشوائيات»، عندما أسندت إليه مهمة تطوير القاهرة التاريخية، لأن المناطق التاريخية ليست عشوائية، وهذا يعنى أن الاسم لا يناسب الواقع.

وقال «صديق»: «سعينا منذ مدة لتغيير اسم الصندوق، لأنه لا يعمل على تطوير العشوائيات فقط، وعندما دخلنا المرحلة الثانية من خطة عملنا المعنية بعملية التطوير العمرانى، جرت الموافقة على تغيير الاسم».

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد للخبراء والاستشاريين وكل المعنيين بعمليات تطوير وإعادة إحياء التراث أن مصر مليئة بالمناطق التاريخية، وأن ما يجرى فى القاهرة التاريخية سيكون نموذجًا لتطوير كل المناطق التاريخية فى كل مصر، وأنه يقبل أى آراء من أصحاب الخبرات فى تلك الجزئية.

وأضاف «صديق» أنه يجرى الاتفاق مع ٤ أو ٥ مكاتب استشارية بخلاف الثلاثة التى تعمل حاليًا فى المشروع، للبدء فى الأعمال التخطيطية فى ٥ مناطق، ثم الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

وقال إن تطوير المناطق الخمس الأولى سيستغرق ٣ سنوات، وسيجرى تقسيم العمل إلى جزأين، الأول الاتفاق مع المكاتب الاستشارية على إنهاء أعمالها خلال سنة بحد أقصى، والمدة الباقية ستكون للتنفيذ.

وأضاف: «يجب أن نتفهم أن العمل فى المناطق التاريخية أمر صعب جدًا، بسبب الطبيعة الخاصة بها والمختلفة عن تطوير أى مكان آخر.. بالطبع هناك فرق كبير، ففى هذه المناطق لا بد من الالتزام بالنسق والنسيج العمرانى، وسيكون لكل بناية تصميم خاص بها».

ولفت إلى أن الصندوق يبحث حاليًا تشكيل كيان لإدارة القاهرة التاريخية، للحفاظ على ما جرى إنجازه، بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة.

وأشار إلى أنه جرى تحويل صندوق التنمية الحضرية لجهة اقتصادية، مع توسيع مهامه بشكل كبير، وتشكيل مجلس أمناء للصندوق يضم ممثلين لـ١٠ وزارات.

تأهيل عمرانى ومجتمعى وسياحى.. و30 مليار جنيه تكلفة مبدئية

ذكر المهندس إيهاب حنفى، المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية، أنه قبل بدء العمل فى تطوير القاهرة التاريخية، جرى تحديد المناطق ذات القيمة التاريخية فى العاصمة والمناطق المتدهورة والمناطق التى سبق استخدامها بشكل غير مناسب.

وأضاف «حنفى»، لـ«الدستور»، أن العمل بدأ فى المناطق ذات القيمة التاريخية، مثل إحياء حديقة تلال الفسطاط وسور مجرى العيون ومشروع تطوير مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن العمل يجرى وفقًا لأربعة محاور: «تأهيل عمرانى وتأهيل مجتمعى وتأهيل سياحى وتأهيل المعالم التاريخية».

وأوضح: «التأهيل العمرانى يعنى تحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية وتحسين الخدمات واستغلال الفراغات الموجودة وحركة المرور، أما التحسين المجتمعى فيعنى تحسين الظروف الاقتصادية لأهالينا فى المنطقة من خلال تعليمهم مهارات خاصة بالحرف التى يعملون بها، وهى حرف كثيرة وسنعمل على تنميتها وتسويقها بعد توفير موارد للتمويل».

وواصل: «أما عن التأهيل السياحى فيعنى تحويل كامل مناطق القاهرة التاريخية لمتحف مفتوح، وهى الرؤية الموضوعة لعملية التطوير، ونسعى لإبراز كل المواقع التاريخية الموجودة بها، أما المحور الرابع المعنى بتأهيل المعالم التاريخية، فسيكون به جزء كبير جدًا من عملية الترميم وإنقاذ الآثار التى ساءت حالتها، لإعادة تأهيلها وتطويرها».

وعن استراتيجية تدخل صندوق التنمية الحضرية فى مناطق القاهرة التاريخية، قال «حنفى» إنها تعتمد على الحفاظ على المبانى الأثرية ذات القيمة، من خلال ترميمها وإعادة استخدامها، وإعادة إحياء النسيج العمرانى التاريخى، لذلك اخترنا بداية العمل فى مناطق «الحاكم وباب زويلة وحارة الروم ودرب اللبانة والمنطقة المحيطة بالحسين»، و«سنعمل على خلق طريقة لكى يتحقق التآلف العمرانى بين تلك المناطق، ونعمل حاليًا فى المنطقة المحيطة بالحسين التى تعرف بمنطقة الحاكم وباب زويلة، التى تضم مناطق وكالة نفيسة والخيامية ومقعد الرضوان ودرب اللبانة، وفى نفس الوقت حصرنا الأنشطة التى تلائم تلك المناطق».

أما عن الأنشطة التى لا تلائم طبيعة القاهرة التاريخية، فذكر «حنفى» أن الصندوق حصل على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تخصيص نحو ٦٠ فدانًا فى منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر لنقل الأنشطة غير المسموح بها فى القاهرة التاريخية، وستكون منطقة صناعية وسكنية وخدمية، كما أنها فى موقع متميز ومربوطة بمحور الفردوس الذى أطلق عليه مؤخرًا محور جيهان السادات، و«هو ما يؤكد أننا لا نقطع أرزاق الناس، بل سننقلهم لموقع قريب من مواقعهم القديمة».

وقال «حنفى» إن هناك مكتبين استشاريين يعملان حاليًا بالفعل فى مناطق الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة، وهناك مكتب استشارى آخر يعمل فى المنطقة المحيطة بالحسين، و«أكدنا ضرورة التزام الاستشاريين بمراجعة المواثيق الدولية وقرارات اليونيسكو الخاصة بتسجيل هذه المناطق، وهو ما يعنى أنه ستكون هناك نماذج سكنية كثيرة جدًا، ولكل بيت نموذج عمرانى خاص به».

وأضاف: «يلتزم الاستشاريون بالتنسيق مع مركز التراث العالمى، لتوثيق دراسة وخطط عملية التطوير تفصيليًا، وهو أمر مهم جدًا للتدقيق مع المرجعية التاريخية لكل منطقة، إذ يصل الاستشاريون إلى شكل تلك المناطق قبل ١٠٠ أو ١٥٠ سنة، وهو ما يتطلب الحصول على مراجع قديمة جدًا للاطلاع على شكل النسيج وقتها ومن ثم يبدأ عمل التصميمات على نفس النسيج الأساسى». وتابع «حنفى»: «ضمن هذه الأعمال عملية تطوير وإعادة إحياء حديقة تلال الفسطاط، كونها أحد أهم الآثار الإسلامية فى مصر، إذ تعد أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا، ومساحتها ٥٠٠ فدان، ويجرى تنفيذ عملية تطويرها على مراحل، الأولى بتكلفة تقدر بنحو مليارى جنيه، وتنتهى أيضًا خلال الثلاث سنوات المقررة للخمس مناطق التى بدأ العمل عليها، وهناك تكلفة مبدئية لعملية تطوير القاهرة التاريخية تقدر بنحو ٣٠ مليار جنيه». وأضاف أن هناك تنفيذًا لأعمال تطوير بدأت بالفعل على الأرض، كبداية عاجلة بالتعامل على الأراضى الخربة والفضاء، إذ بدأت عمليات إزالة «الرتش» وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الجسّات فى ٥ قطع أراضٍ فضاء، وذلك بعد الاجتماع مع المواطنين أصحاب الملكيات هناك، والاتفاق معهم على كل شىء، وجرى وضع تصور معمارى لها يتناسب مع طبيعة هذه المناطق.