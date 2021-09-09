من تسوس الأسنان للتشنجات.. علامات تخبرك بنقص فيتامين د عند طفلك

لا يدرك الكثير من الناس أن فيتامين د، يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام، فإن الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه لا يعني شيئًا إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د.

ونظرًا لأن عظام الأطفال تنمو بسرعة، فإنه من الأهمية بالنسبة لهم الحصول على كميات جيدة من فيتامين د، للتمتع بنمو صحي وسليم.

وقد يكون من الصعب للغاية الحصول على ما يكفي من فيتامين د من النظام الغذائي وحده، إضافة إلى ذلك فإن بعضًا من أفضل مصادر الغذاء لفيتامين (د) يكرها الأطفال.

وبالنسبة للأطفال، لا يسبب النقص الخفيف في فيتامين د مشاكل خطيرة، على الرغم من أن الأطفال المصابين قد يتعبون بسهولة، لذا فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك يعاني من نقص فيتامين د.

تشنجات العضلات:

قد يعاني طفلك الصغير من تقلصات عضلية بشكل متكرر، ذلك لأن فيتامين د عنصر غذائي ضروري لأداء العضلات على النحو الأمثل، وبدون وجود فيتامين د كافٍ في الجسم، من الممكن جدًا أن يعاني الأطفال من تقلصات عضلية خاصةً أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.

تأخر النمو:

هناك العديد من الأسباب المحتملة المختلفة وراء ذلك، فنقص فيتامين (د) هو أحد هذه الأسباب، ونظرًا لأن فيتامين د عنصر غذائي مهم جدًا لكل من العضلات والعظام، فليس من الغريب أن يفشل الطفل الذي يعاني من نقص فيه في النمو كما هو متوقع.

التهيج:

الطفل الذي لا يحصل على ما يكفي من هذه المغذيات قد يُظهر التهيج في معظم الأوقات، فهذا شيء يمكن أن يكون له تأثير في نهاية المطاف على قدرة طفلك الصغير على التفاعل مع الأطفال الآخرين.

العدوى المتكررة:

يعلم الجميع أن فيتامين سي يقوي جهاز المناعة، فلا يعرف الكثير من الناس أن الجهاز المناعي يحتاج أيضًا إلى فيتامين د حتى يعمل، فإذا كان طفلك يعاني من نقص فيتامين (د) ، فمن المحتمل جدًا أن يصاب بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي نوع آخر من العدوى.

عظام مهشمة:

فيتامين د يساعد الكالسيوم في تقوية العظام، فإن عدم الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات من الشمس وكذلك النظام الغذائي قد يترك العظام بحالة سيئة، مما يجعلها شديدة التعرض للكسر.

مشاكل الأسنان:

قد يعاني طفلك أيضًا من جميع أنواع مشاكل الأسنان إذا لم يحصل على كميات جيدة من فيتامين د، فقد تلاحظ أن أسنانه معرضة بشدة للتسوس، ومن الممكن أيضًا أن يعاني الطفل الذي يعاني من نقص فيتامين (د) من تأخر التسنين.

ضيق في التنفس:

يؤدي نقص فيتامين د، إلى إصابة الطفل بضيق في التنفس، مما يمنعه من اللعب والاستمتاع مع الأطفال الآخرين، فأحد الأسباب وراء ذلك هو إرهاق عضلات الصدر بسهولة.